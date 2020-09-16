На Ставрополье в ДТП скончался водитель отечественной легковушки

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 15 сентября, около 16:00, на автодороге «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды». Там водитель машины «УАЗ», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-210740.

От полученных травм на месте ДТП скончался 69-летний водитель «семерки», житель Георгиевского ГО. А 69-летняя пассажирка «семерки» и водитель УАЗа с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Пострадавший водитель – 37-летний житель Минераловодского ГО, при госпитализации у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.