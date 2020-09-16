ВТБ в Ставропольском крае увеличил объем продаж автокредитов на 10%

За восемь месяцев 2020 года ВТБ предоставил жителям Ставрополья порядка 1 тыс. автокредитов на сумму более 830 млн рублей, что по объему на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года. Портфель автокредитов банка в регионе на первое сентября составил 2,3 млрд рублей.

Более 55% всего объема продаж автокредитов пришелся на период после окончания самоизоляции. За 3 месяца лета составил более 460 млн рублей. Самыми популярными марками, которые приобретали клиенты в регионе с января по август текущего года за счет заемных средств, стали LADA, Hyundai и KIA. На их долю приходится более половины всех продаж - 533 шт. При этом наибольшее число выдач прошло в сегменте новых автомобилей - 83%.

Высоким спросом у населения края пользовались программы господдержки. По ним клиенты ВТБ за отчетный период провели более 350 сделок на 193 млн рублей, то есть треть от общего количества выдач. В рамках господдержки средняя стоимость транспортного средства в настоящее время составляет порядка одного млн рублей.

- Режим самоизоляции по ряду объективных причин повлиял на спрос автомобилей у жителей Ставрополья. В этот период количество сделок с покупкой машин за счет кредитных средств значительно уменьшилось. Ситуация изменилась после снятия ограничительных мер. Благодаря реализации отложенного спроса, господдержки автокредитования уже в июне мы наблюдали рост объемов продаж кредитов: в первый месяц лета он вырос на 13% по сравнению с мартом - периодом до введения нерабочих дней. По итогам июня-августа на 10% превысил аналогичный показатель прошлого года, - прокомментировал Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО. - В дальнейшем ключевым драйвером роста автокредитования может стать обновленная программа господдержки, в рамках которой только с момента ее запуска ВТБ в Ставропольском краем оформил более 230 кредитов на сумму порядка 150 млн рублей.

В ВТБ автокредит можно оформить по ставке от 1% годовых. В рамках госпрограммы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. Условия субсидирования распространяются на семьи с одним и более несовершеннолетними детьми; на граждан, впервые приобретающих транспортное средство; работников медицинских организаций госсистемы здравоохранения и на граждан, которые для покупки нового автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года.