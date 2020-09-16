В школе Ставрополя на ученицу обрушилась часть потолка

В СМИ сегодня, 16 сентября появилась информация, что на ученицу средней школы № 32» Ставрополя обрушился кусок потолка. Этот инцидент прокомментировали в пресс-службе прокуратуры региона:

- Прокуратура Ставропольского края организовала проверку сообщения, опубликованного в СМИ, по факту обрушения отделочного материала на ученицу МБОУ «Средняя школа № 32» г. Ставрополя», - отметили там.

Во время проверки правоохранители дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

- По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.