Площадь низового пожара в КЧР выросла до 5,1 гектара

Пожар, которые бушует в Карачаевоском районе Карачаево-Черкесии с 14 сентября, растет. Спасатели констатируют, что площадь достигла 5,1 гектара. Об этом сообщил начальник отдела охраны, защиты леса Минприроды КЧР Спартак Каракетов.

В связи с ростом площади планируется увеличение сил и средств для тушения природного пожара низового характера.

- К утру сегодняшнего дня площадь пожара составила 5,1 гектара. Горит лесная подстилка и валежник. К тушению возгорания привлечено 35 человек, в том числе сотрудники Карачаевского лесничества и Лесной пожарной охраны, - цитирует Каракетова "Интерфакс".

Тушение пожара осложнено рельефом местности. Согласно сведениям МЧС, работы идут в труднодоступной горной местностью, уклон склона там - 50-70 градусов. Отмечается, что 15 сентября площадь возгорания быстро выросла из-за ветра.

Угрозы населенным пунктам нет - на пути есть естественная преграда в виде реки Кубань. Ближайшее поселение - аул Хирзук - находится в восьми километрах.