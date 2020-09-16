В Пятигорске участники форума «Машук» узнали о возможностях Фонда президентских грантов

Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин 16 сентября встретился с участниками очной смены Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2020». Активисты Северного Кавказа и победители конкурса молодежных проектов узнали о работе

фонда в новом формате и возможностях, которые предоставляются участникам конкурсов проектов.

Илья Чукалин руководит Фондом президентских грантов на протяжении трех лет. За это время около 16 тысяч социальных, культурных, образовательных и других значимых инициатив получили грантовую поддержку.

Спикер отметил, что Ставропольский край находится на первом месте в СКФО, и по количеству направленных на конкурсы заявок, и по числу поддержанных проектов. И ежегодно количество заявок от края увеличивается в разы.

По словам Чукалина, фонд также проводит масштабную образовательную работу, которая помогает участникам конкурсов правильно оформлять заявки, избегать типовых ошибок.

Лидеры проектов работают на международных и общероссийских конференциях и форумах, участвуют на встречах с президентом страны Владимиром Путиным.

Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что в аэропорту Минеральных Вод гостей форума «Машук» встречал Ставропольский государственный театр оперетты. Артисты исполнили несколько концертных номеров, в том числе Дж. Верди «Травиата» (Н. Виноградова, Р. Байлов), А. Полячек «Вижу чудное Приволье» (Н. Бондарев), Ф. Лэй «История любви» (Н. Виноградова, Р. Османов), Ф. Кемпе «Голос» (Н. Виноградова, Н. Бондарева), И. Кальман «Карамболина» (И. Рудоман).