На Ставрополье прохожие нашли обугленный труп старика

Под Невинномысском нашли сожженное тело старика. Труп обнаружили случайные прохожие. Фотографию с места опубликовали в сети.

Факт подтвердили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю. Признаком насильственной смерти не обнаружены. Согласно показаниям свидетелей, перед смертью мужчина жег траву. Во рту трупа кляпа не было. Странную позу тела объяснили воздействием высокой температуры.

Следственный комитет по Ставрополью назначил проверку. После этого будет принято процессуальное решение.