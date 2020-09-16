В школе Ставрополя на ребенка упал потолок — следствие ведет проверку

В Ставрополе после частичного обрушения потолка внутри школы №32 следственный комитет начал проверку. ЧП произошло накануне. Пострадала 15-летняя ученица, на которую упал пласт штукатурки.

- По данному факту Ставропольский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю начал проводить доследственную проверку, - сказано в сообщении от СКР по СК. - В ходе ее проведения следователь СКР выяснит все обстоятельства и причины произошедшего, после чего примет процессуальное решение.