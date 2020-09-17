На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 138 человек

К сожалению, за сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным диагнозом. Всего от коронавируса в регионе умерло 279 человек Фото: Архив "КП"

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился у 138 человек. Всего число зараженных достигло 14208.

К сожалению, за сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным диагнозом. Всего от коронавируса в регионе умерло 279 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. На сегодняшний день Число выздоровевших от коронавируса и выписанных из-под меднаблюдения пациентов увеличилось ещё на 120 человек.

За последний месяц объёмы тестирования на COVID-19 на Ставрополье почти удвоились, что позволяет эффективнее выявлять новые факты заражения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье режим самоизоляции для пожилых продлили до октября.

В целях профилактики от новой коронавирусной инфекции все жители региона старше 65 лет будут обязаны находиться дома и покидать жилье только при острой необходимости.