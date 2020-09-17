На Ставрополье пьяный мотоциклист попытался сбежать от сотрудников ГИБДД

За рулем мототранспорта был 25-летний парень с признаками опьянения, который водительское удостоверение не получал и права управления не имел Фото: Андрей ДЕТЦЕЛЬ

В Ипатовском городском округе поездка молодого нетрезвого мотоциклиста с приятелем на стареньком «Иж-Юпитер» обернулась угрозой лишения свободы.

Инцидент произошел вечером. Наряд ДПС при патрулировании территории выехал на проселочную дорогу, где мотоциклист, увидев экипаж, не справился с управлением, упал и попытался сбежать.

Автоинспекторы задержали водителя и доставили к транспортному средству. За рулем мототранспорта был 25-летний парень с признаками опьянения, который водительское удостоверение не получал и права управления не имел.

Выяснилось, что в начале этого года он уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования лицом, не имеющим права управления. Тогда суд ему назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

В этот раз водитель снова отказался от освидетельствования. В отношении него собрали материал для возбуждения уголовного дела по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

Санкции статьи предусматривают обязательные либо принудительные работы, крупный штраф, а также до 2 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.