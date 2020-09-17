Площадь пожара в Карачаево-Черкесии выросла почти до 7 гектаров

Пожар в Карачаевском районе КЧР усиливается. 16 сентября, после 18 часов, в республиканском министерстве природы сообщили, что площадь возгорания увеличилась до 6,9 гектара. Над устранением угрозы работают 39 человек и восемь единиц техники. Утром 17 сентября тушение продолжили.

Пожар низового характера в Учкуланском участковом лесничестве возник 14 сентября. Площадь возгорания тогда оценили в один гектар. Есть трудности в тушении: ликвидация идет в труднодоступной горной местности, где уклон склона превышает 50-70 градусов.

Угрозы поселениям Карачаево-Черкесии нет - на пути пожара есть преграда в виде реки Кубань. Ближайшее поселение - аул Хурзук - находится в 8 километрах.