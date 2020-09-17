На Ставрополье более 120 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В тяжелом состоянии находятся – 127, в том числе 25 подключены к аппаратам ИВЛ. 621- в состоянии средней степени тяжести Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 138 жителей региона.

Еще четыре пациента скончались от инфекции. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. На сегодняшний день лечение в стационаре получают 1057 пациентов.

В тяжелом состоянии находятся – 127, в том числе 25 подключены к аппаратам ИВЛ. 621- в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют пациенты себя удовлетворительно. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Там же и добавили, что с медицинского наблюдения сняты 65109 человек.

В медицинских организациях края свободны на 62% инфекционные койки, развернутые для оказания медицинской помощи при коронавирусе, и на 53% - реанимационные, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.

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