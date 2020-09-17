На Ставрополье появятся новые объекты здравоохранения

На Ставрополье продолжается строительство объектов здравоохранения в рамках региональной государственной программы «Развитие здравоохранения».

Так, скоро завершится строительство участковой больницы в селе Кугульта Грачевского района и амбулатории в селе Александрия Благодарненского городского округа.

Основные работы на объектах закончены. Сейчас завозят мебель, устанавливают оборудование.

- В этом году в рамках краевой госпрограммы уже построено два медицинских учреждения в сельских поселениях - амбулатория в Нагутском Минераловодского района и участковая больница в Томузловском Буденновского района. Средства на строительство объектов были выделены из регионального бюджета, - пояснил министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.

Также благодаря госпрограмме в Кисловодске ведется реконструкция и модернизация городской больницы. В частности, запланировано строительство нового корпуса на 486 мест. Завершить работы планируется в 2022 году.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье более 120 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

Тем временем в медицинских организациях края свободны на 62% инфекционные койки, развернутые для оказания медицинской помощи при коронавирусе.

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