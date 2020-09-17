В Северной Осетии 240 нарушителей повторно самовольно подключились к газу

В ходе оперативно-профилактических мероприятий, которые проходили с января по август этого года, газовики совместно с правоохранителями выявили 241 самовольное подключение к газовым сетям ранее отключенных абонентов-дебиторов. Также в ходе рейдов обнаружено и пресечено бездоговорное потребление газа 11 промышленными предприятиями.

К примеру, на территории частного домовладения по ул. Заводской в Моздоке была обнаружена незаконная врезка в трубу среднего давления и емкости (цистерны) со следами горюче-смазочных материалов. Врезка ликвидирована. Правоохранительные органы устанавливают причастность лиц к возможному хищению газа.

Всего за 8 месяцев 2020 года правоохранители возбудили 22 уголовных дела по ст. 215.3 УК РФ, по 12 из них суды вынесли обвинительные приговоры. После введения уголовной ответственности за неоднократные незаконные врезки в газопроводы совместная работа поставщика газа с правоохранительными органами была усилена, особенно в части выявления и пресечения повторных самовольных подключений абонентов к газовым сетям и несанкционированного отбора газа юридическими и физическими лицами.

- Жесткость требований законодательства и возрастающая ответственность граждан и юридических лиц за несанкционированные подключения к газовым сетям призваны в первую очередь обеспечить безопасность потребителей газа и предотвращение несчастных случаев, связанных с вмешательством в газораспределительную систему и использованием кустарного газового оборудования, - подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев.