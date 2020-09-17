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В Ессентуках к 2022 году благоустроят территория городского озера

Там появятся площадки для игр и занятия спортом, а также места для барбекю и рыбалки
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

Губернатор Ставрополья посетил Ессентуки, чтобы ознакомиться с проектом благоустройства городского озера. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Там же и добавили, что концепция проекта предполагает создание мест пляжного отдыха с учетом разделения территории для взрослых и детей.

Также вокруг озера планируется обустроить площадки для игр и занятия спортом. А также там предусмотрены места для барбекю и рыбалки. Строители планируют проложить велосипедные и пешеходные дорожки, а также построить отдельную смотровую площадку «Островок».

Сейчас разрабатывается проектная документация. Работы на объекте могут начаться в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.