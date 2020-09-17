Как вернуть детям способность мечтать?

На открытии "Кванториума" в Невинномысске губернатор пообщался с юными исследователями.

Совсем недавно в Невинномысске завершилось строительство и оснащение детского технопарка «Кванториум». В День знаний в новом образовательном центре побывал с рабочим визитом губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он осмотрел аудитории и пообщался с учениками, и было видно, что глава края увиденным и услышанным заинтересован вполне искренне.

Впрочем, оно и понятно: просторные светлые лаборатории оснащены по последнему слову техники, а право первыми осваивать оборудование доверили воспитанникам Центра детского научного и инженерно-технического творчества (ЦДНИТТ). «Кванториум» построен по соседству с Центром, и два образовательных учреждения будут взаимодополнять друг друга, образуя единый комплекс.

И хотя официальное открытие технопарка еще только намечено на ближайшее время, в Центре занятия идут с 2017 года, так что губернатора встречали уже опытные исследователи. Ребята в ЦДНИТТ и правда времени зря не теряют. Здесь не только глубоко изучают теорию по естественнонаучным дисциплинам, но и активно занимаются проектной деятельностью.

В копилке у воспитанников Центра уже есть победы в международных конкурсах, региональных и федеральных этапах олимпиад, участие в крупнейшем международном смотре-конкурсе научных работ школьников и студентов International Science and Engineering Fair, проведение масштабных агрохимических исследованиях. Попутно ребята осваивают навыки публичных выступлений, аргументированной дискуссии, эффективного планирования для достижения результата.

Всё это, в конечном итоге, способствует укреплению у учеников веры в себя, свои силы и потенциал. А ещё - расширению горизонтов, границ возможного. Так что в Невинномысске, с высокой степенью вероятности, растят будущих научных и инженерных лидеров: уверенных в себе, по-хорошему амбициозных, умеющих думать на перспективу и достигать цели.

И, кстати, не только в Невинномысске. Благотворительным фондом Андрея Мельниченко уже создана целая сеть подобных Центров в тех регионах, где расположены активы «ЕвроХима» и СУЭКа - принадлежащих меценату компаний. Фонд же несет и все расходы на проектную деятельность и участие ребят в престижных конкурсах.

Да и детский технопарк в Невинномысске тоже появился во многом благодаря Фонду, который вместе с муниципалитетом отвечал за строительство здания, а оснащение лабораторий велось в рамках нацпроекта «Образование».

Кроме того, в сотрудничестве с местными и региональными властями, создаются «Кванториум» в Кингисеппе (Ленинградская обл.), Центр поддержки одаренных детей «Созвездие» в Новомосковске (Тульская обл.) и детский технопарк лицей «Уникум» в Березняках (Пермский край).

Шаг за шагом отечественный предприниматель и меценат воплощает в жизнь важный социальный проект по созданию целой сети образовательных центров нового формата. Центров, в которых подрастающее поколение будущих российских инженеров будет не только бесплатно получать (и уже получает) глубокие знания по предмету, но и «вставать на крыло», чтобы вести отечественную науку и промышленность к новым вершинам.