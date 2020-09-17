Губернатор Ставрополья сдал кровь в международный День донора

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Губернатор Ставрополья присоединился к участникам донорской акции. Она приурочена к Международному дню молодого донора, который традиционно отмечается в третий четверг сентября. Об этом сообщает пресс-служба главы края.

В акции участвуют представители студенчества, активисты молодёжных организаций регионов России и зарубежья.

Владимир Владимиров сдал кровь в Ставропольской краевой станции переливания крови. Всего в этот день в акции там поучаствовали более 150 человек.

– Я далеко не первый раз сдаю кровь, и считаю, что это шаг, который может сделать каждый, чтобы помочь другим. А когда помогаешь людям, всегда чувствуешь себя лучше – и морально, и физически, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья призвал земляков пройти вакцинацию против гриппа.

Напомним. что на Ставрополье 8 сентября началась прививочная кампания от гриппа. Губернатор региона обратился к жителям края, призвав всех, у кого нет противопоказаний, проконсультироваться с врачом и тоже сделать прививку.

- Делаю такую прививку каждый год, чтобы обезопасить своих близких и не болеть гриппом самому. Тем более, в нынешнем очень непростом эпидсезоне. Сегодня это очень важно здоровья, - сообщил Владимир Владимиров.