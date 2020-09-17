На Ставрополье с фермера взыскали млн рублей за нецелевое использование гранта

На Ставрополье фермер получил грант на развитие сельского хозяйства, однако в отчете о затратах указал недостоверные данные. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Так, получив исполнительный лист о взыскании денежных средств за нецелевое использование, судебные приставы провели с предпринимателем беседу и разъяснили о последствиях неуплаты задолженности в добровольный срок.

Во избежание вынесения исполнительского сбора в размере 7% от суммы задолженности, а также ареста транспорта, фермер заплатил все 980 тысяч рублей.

Краевое Управление судебных приставов предупреждает граждан о том, что неоплаченные долги могут привести к аресту счетов и имущества, а также к различным запретам и ограничениям.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что экс-судья Минераловодского городского суда в отставке Николай Кайшев признан виновным в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, судья, рассматривая гражданский иск ставропольца к страховой компании о взыскании законной неустойки, потребовал от его представителя передать ему 50 тысяч рублей за вынесение решения в его пользу о взыскании неустойки в размере 100 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье судью приговорили к условному сроку за взятку

Суд назначил Кайшеву наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 1 миллион рублей (подробнее)