На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 142 человека

Общее число пациентов, преодолевших COVID-19, уже приближается к 10,7 тысячи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 142 жителей региона. Число зараженных в регионе достигло 15199. За последние сутки от инфекции скончались три пациента. Всего в крае жертвами болезни стали 302 человека.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Он также добавил, что еще 135 человек за прошедшие сутки сняты с медицинского наблюдения в связи с выздоровлением.

Общее число пациентов, преодолевших COVID-19, уже приближается к 10,7 тысячи.

- Вирус по-прежнему опасен и меры профилактики важны для каждого из нас. Нужно держать инфекцию на расстоянии. Заботиться о собственной безопасности и благополучии окружающих, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае с начала сентября медики иммунизировали от гриппа около 130 тысяч человек. Поставка вакцины в регион за счет федерального бюджета проводятся в три этапа и завершится в ноябре.

- Иммунизация в крае продолжается достаточно активными темпами. В общей сложности до конца года планируется привить не менее 1,5 млн жителей Ставрополья, - сообщила главный специалист отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения края Любовь Дмитриенко.