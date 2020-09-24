Житель Ставрополя брал деньги за услуги вымышленных сотрудников ФСБ

На Ставрополье пресекли мошенническую деятельность Д. Тищенко. Суд признал жителя Ставрополя виновным. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

Тищенко получил от жителя села Александровское взятку в 900 тысяч рублей. За эти деньги он обещал подкупить "вымышленных" сотрудников ФСБ, чтобы те закрыли задолженность гражданина сотрудникам УФССП России по Ставрополью. Средства Тищенко присвоил себе.

- На основании результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом № 3 следственного управления УМВД России по г. Ставрополю в отношении Тищенко Д.А. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, - сказано в сообщении.

Промышленный районный суд Ставрополя приговорил Тищенко к 2 годам условного срока. Кроме того, он должен отдать деньги потерпевшему.