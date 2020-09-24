В Пятигорске мужчина осужден за убийство трех человек

В итоге злоумышленник получил 23 года исправительной колонии строгого режима
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Житель Пятигорска признан обвиняемым в убийстве двух и более лиц, а также в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.
Инцидент произошел утром 1 июня 2019 года в одном из гаражей в Пятигорске. Там шесть мужчин распивали спиртное. Во время застолья между двумя из них произошёл конфликт на фоне распитияалкоголя.
Так, Тимур Русских нашел в гараже нож и нанёс многочисленные ранения 43-летнему, 36-летнему, 41-летнему, 38-летнему мужчинам. Двое из них скончались на месте, третий - в больнице. В медучреждение госпитализирован еще один 38-летний потерпевший, который остался жив.
Следователи провели обширную работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.
В том числе он назначил 30 судебных экспертиз, допросили более 20 свидетелей, провели многочисленные очные ставки и выемки предметов.
В итоге злоумышленник получил 23 года исправительной колонии строгого режима.