В Ставрополе стартовал танцевальный челлендж

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Ставропольский городской Дом культуры приурочил к предстоящему Дню города и края танцевальный челлендж под песню всем известной группы «Браво» «Этот город». Поучаствовать в нем может любой житель краевого центра.

Для этого нужно записать танец на видео. А после опубликовать ролик в своем Инстаграм с хэштегом #этотГород26. об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Челлендж актуален до конца сентября. Самые лучшие и оригинальные видео войдут в финальный видеоролик, который будет опубликован на странице Ставропольского городского Дома культуры в Инстаграм @gdk_stavropol .