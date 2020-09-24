В Ставрополе провели независимую экспертизу здания 32 школы, где на ученицу обрушилась часть потолка

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе провели независимую экспертизу здания 32 школы, где 15 сентября упал фрагмент штукатурки потолка на лестничном проеме 2 этажа. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Специалисты выявили места, где это может повториться. В целях безопасности дирекция школы оградила доступ людей в эти зоны. Часть работ уже выполнена: на потолке лестничного проема и в кабинете, расположенном на втором этаже здания произвели отбивку старой штукатурки и закрыли армстронгом.

В выходные то же самое сделают и в других помещениях, где это нужно. Как сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя, работы будут завершены до конца сентября.

- Это первый этап экспертизы. Далее необходимо определить состояние всех несущих строительных конструкций. По результатам заключения будет принято решение о том, в каких объемах в следующем году будет произведён капитальный ремонт здания, - отметил глава города Ставрополя Иван Ульянченко.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на ученицу средней школы № 32» Ставрополя обрушился кусок потолка. Этот инцидент прокомментировали в пресс-службе прокуратуры региона:

- Прокуратура Ставропольского края организовала проверку сообщения, опубликованного в СМИ, по факту обрушения отделочного материала на ученицу МБОУ «Средняя школа № 32» г. Ставрополя», - отметили там.

После инцидента в школе № 32, к работе привлекли независимую экспертную компанию. А руководству всех городских образовательных учреждений и комитету образования администрации Ставрополя поручили обследовать состояние зданий школ на предмет безопасности. Ситуация на личном контроле главы краевой столицы.

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