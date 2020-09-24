Центр оказания услуг «Мой бизнес» Ставропольского края проводит круглый стол для субъектов малого и среднего предпринимательства «Цифровизация производства: опыт Германии».

В процессе круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы:

Дата, время и место проведения: 29 сентября 2020 г. с 11:00, на территории «Точки кипения» Ставропольского ГАУ, по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира 347, корпус 6 (новый корпус СтГАУ, угол Ленина-Пушкина, 5 этаж). Информацию можно получить по телефонам: 8(8652) 23-56-20, 22-52-62; e-mail: info@fppsk26.ru; сайт: fppsk26.ru; instagram: fond26.ru

В круглом столе примут участие эксперты: Мартин Клаусамнн (Германия) - ведущий специалист операционного центра цифровых инструментов для оптимизации логистики, планирования, повышения урожайности и прибыльности на основе агрономических данных; Игорь Кукоев (г.Москва) - руководитель направления АгроДиджиталООО «Диджитал Агро»; Сергей Олейник- доктор с/х наук, профессор, руководитель проектов по применению цифровых аэрокосмических технологий в сельском хозяйстве СтГАУ; ИгорьДеведёркин- спикер федерального проекта «Точка кипения»;преподаватели СтГАУ: ВикторМарченко, Владимир Самойленко, Мария Татариноваи другие.

Круглый стол проводится для производственных, инновационных и сельскохозяйственных предприятийСтавропольского края.

Возникающие вопросы Вы можете отправлять на е-mail:taranovaevgenia777@gmail.com