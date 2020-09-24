Прокуратура проверит владельцев горящей свалки в Невинномысске

В Невинномысске началась проверка из-за тлеющей больше недели свалки шерстяных отходов, Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

В ведомстве добавили, что пожарные расчеты города борются с огнем, но тление продолжается.

Сейчас горят уже торфяники, расположенные под поверхностью земли. Напомним, возгорание началось на территории, прилегающей к очистным сооружениям ООО «Невинномысское шерстоперерабатывающее производственное объединение им. Лапина».

- В этой связи прокуратура края организовала проверку исполнения требований законодательства об отходах производства и потребления, по итогам которой будет дана оценка действиям правообладателя земельного участка, а также действиям органов местного самоуправления и контроля, - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе провели независимую экспертизу здания 32 школы, где 15 сентября упал фрагмент штукатурки потолка на лестничном проеме 2 этажа. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Специалисты выявили места, где это может повториться. В целях безопасности дирекция школы оградила доступ людей в эти зоны. Часть работ уже выполнена: на потолке лестничного проема и в кабинете, расположенном на втором этаже здания произвели отбивку старой штукатурки и закрыли армстронгом.