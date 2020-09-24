От коронавируса в Ставрополе умер сотый горожанин

В Ставрополе зафиксировали 104 смерть от коронавируса. Число умерших в городе в 4,7 раз больше, чем в Георгиевском городском округе, и в 8 раз - чем в Пятигорске, следует из данных Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

Всего в регионе от коронавируса скончалось 302 пациента. Рейтинг по этому показателю выглядит так:

1. Ставрополь - 104 смерти;

2. Георгиевский городской округ - 22 смерти;

3-4. Шпаковский городской округ - 16 смертей;

3-4. Нефтекумский городской округ - 16 смертей;

5-6. Буденновский район - 15 смертей;

5-6. Минераловодский городской округ - 15 смертей;

7. Пятигорск - 13 смертей;

8. Ессентуки - 11 смертей;

9. Петровский район - 10 смертей.

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