Губернатор Ставрополья поручил проверить соблюдение мер эпидбезопасности в общественных местах

Губернатор Ставрополья провёл в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Обсуждали текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в крае.

Владимир Владимиров обратил внимание на вопросы, связанные с обеспечением противоэпидемической безопасности в заведениях и общественных местах, где потенциально может находиться большое количество людей.

В первую очередь, речь идет о тех «точках», деятельность которых до сих пор находится под ограничениями, введенными в связи с COVID-19.

Глава региона обратился к главам районов с требованием проверить соблюдения действующих ограничений и мер профилактики в таких местах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

Владимир Владимиров также дал установку минимизировать число праздничных мероприятий, приуроченных к дням городов и районов, традиционно отмечаемым в первой половине осени.

– Все торжества должны пройти в усечённом формате с минимальным количеством участников. Никаких больших концертов и тому подобных мероприятий проводить нельзя, – заявил он.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом.

Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 142 жителей региона. Число зараженных в регионе достигло 15199. За последние сутки от инфекции скончались три пациента. Всего в крае жертвами болезни стали 302 человека.