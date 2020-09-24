В Ставрополе отобрали права у 15 пьяных водителей

В Ставрополе проходит операция "Фильтр", суть которой в предотвращении аварий на дороге. За время рейда составлено 70 административных протоколов. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Операцию проводили сутки на въездных дорогах, в центре и местах массового скопления граждан. За это время инспекторы поймали 24 наглухо затонированные машины, 11 непристегнувшихся водителей и четырех - перевозивших людей с нарушениями. За вождение в алкогольном опьянении наказаны 15 человек - их на время лишили водительских удостоверений. Еще один человек управлял машиной без прав.

- За проезд на запрещающий сигнал светофора один автовладелец привлечен к ответственности. И за нарушение тишины привлечен один водитель. С целью обеспечения безопасности гостей и жителей города Ставрополя операция «Фильтр» будет проводиться на регулярной основе, - сказано в сообщении ведомства.