На Ставрополье ужесточили требования к перевозкам пассажиров

Этот закон был разработан после ситуации с пассажирскими перевозками на Ставрополье

Депутаты краевой Думы приняли закон, инициированный губернатором Ставрополья, об ужесточении требований к пассажирским перевозкам в регионе.

Так, индивидуальные предприниматели, занимающиеся регулярными пассажирскими перевозками, могут лишиться права работать за нарушения безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба краевой Думы.

Там же и добавили, что «если в течение полугода они допустили пять или более административных правонарушений, то их свидетельства будут аннулированы.

Этот закон был разработан после ситуации с пассажирскими перевозками на Ставрополье.

Ранее законом предусматривалось, что под санкции будут попадать водители-нарушители, которые работают по договору с перевозчиком. Водители, которые работают на себя не были учтены.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в краевом центре рассмотрели обращения горожан о работе общественного транспорта. Выяснилось, что водитель автобуса маршрута № 15 часто разговаривал во время поездки по мобильному телефону.

Его «коллега по рулю» с маршрута № 14 создал помехи движению пешеходов на перекрестке улиц Голенева и Московской. А водитель маршрутки № 31м начал движение от остановки, не закрыв двери. В результате пассажирка повредила руку.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации Ставрополя, трем этим водителям объявили выговоры. Если нарушения повторятся, они могут лишиться работы.