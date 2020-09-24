В Ставрополе открылся детский сад на 300 мест

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В Ставрополе на улице Пирогова открыли новый детский сад на 300 мест. Он только начинает работу. Об этом сообщил губернатор региона.

По словам Владимира Владимирова, яркое здание видно издалека, как украшение микрорайона. Губернатор уверен, что ребятам там понравится.

- Чтобы так было, все продумано до мелочей – начиная от внешнего облика и прилегающей территории до внутренних помещений, - сообщил Владимир Владимиров. В новом дошкольном учреждении есть залы для занятий музыкой и физкультурой. Всё это должно быть использовано по максимуму, чтобы дети росли и развивались в гармонии и красоте.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров дал установку минимизировать число праздничных мероприятий, приуроченных к дням городов и районов, традиционно отмечаемым в первой половине осени.

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