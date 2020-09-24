На Ставрополье на развитие спорта и берегоукрепление рек направят дополнительные средства

На заседании Думы СК.

Поправки в бюджет принесут изменения в финансирование некоторых госпрограмм.

В плановом 2021 году планируется направить более 282 млн рублей на берегоукрепление рек. По госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» расходы увеличат на 163 миллиона рублей по двум направлениям: изготовление проектно-сметной документации по строительству и реконструкции Ипатовского мотодрома и на развитие зимних олимпийских видов спорта.

Еще дополнительные средства направят на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. На 100 миллионов увеличится резервный фонд правительства Ставрополья, откуда средства могут быть направлены на преодоление последствий пандемии, и 120 миллионов пойдут на приобретение лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты для медицинских организаций края.

Изменения в главный финансовый документ края обусловлены также дополнительно поступившей федеральной дотацией на меры по обеспечению сбалансированности бюджетов.

С учётом изменений главного финансового документа доходы превысят 124 млрд 364 млн рублей, а расходы составят более 133 млрд. 791 млн рублей. Размер дефицита и величина госдолга после принятия поправок останутся прежними.