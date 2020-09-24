На Ставрополье хулиган заплатит штраф за мат в электричке и разбитое стекло

В Ессентукском городском суде рассмотрели уголовное дело против жителя Ставрополья, обвиняемого в хулиганстве и неуважении к обществу, совершенном в электричке. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

По данным ведомства, мужчина, находясь в электропоезде, разбил стекло автоматической двустворчатой двери. Пассажиры сделали злоумышленнику замечание. Однако мужчина не реагировал и выражался нецензурной бранью в их адрес.

«От органов следствия поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и наложении судебного штрафа», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику назначили штраф в размере 15 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.