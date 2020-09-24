На Ставрополье на борьбу с коронавирусом направят еще 220 миллионов рублей

Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьёва.

На очередном заседании регионального парламента были одобрены поправки в бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, внесенные на рассмотрение губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.

Законотворцы поддержали выделение 220 миллионов рублей на мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции. На средства индивидуальной защиты и пополнение запаса лекарств в медицинских учреждениях края планируют потратить 120 миллионов рублей.

Соответствующую субсидию получит ГУП СК «Ставропольфармация». Деньги пойдут на приобретение антивирусных препаратов и антибиотиков для лечения пациентов, больных COVID-19, а также для помощи в сезон простуды и гриппа.

Одобренный проект закона предусматривает, кроме того, увеличение резервного фонда края на 100 млн рублей. Средства из него могут быть направлены на борьбу с распространением коронавирусом.

- На данном этапе мы должны использовать любые возможности, чтобы наращивать потенциал для оказания медицинской помощи жителям края. Создание запаса медикаментов и средств защиты обеспечивает фундамент для сохранения здоровья ставропольцев, - подчеркнула председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьёва.