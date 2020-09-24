На Ставрополье восстановят дома туристов

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В Железноводске в рамках экопроекта восстановят «Дома туристов». Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

По проекту «Кавминводский велотерренкур» восстановят туристические традиции и инфраструктуру начала 20 века.

В брошюре о курорте, которую выпустили в 1934 году, указана информация о существовании «Домов туристов», которые сейчас разрушены.

— В домах были предусмотрены комнаты отдыха, туалет и буфет. Мы максимально воссоздадим атмосферу и облик того времени, одновременно сделаем все более современным, — сообщил мэр курорта Евгений Моисеев. Напомним, что правительство России выделит два миллиарда рублей на создание экологических велотроп.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья провёл в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Обсуждали текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в крае.

Владимир Владимиров обратил внимание на вопросы, связанные с обеспечением противоэпидемической безопасности в заведениях и общественных местах, где потенциально может находиться большое количество людей.