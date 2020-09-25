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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 146

За прошедший день скончались еще три пациента
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Как сообщил губернатор Ставрополья, работа по оказанию медпомощи заболевшим, профилактике распространения заболевания продолжается постоянно

Как сообщил губернатор Ставрополья, работа по оказанию медпомощи заболевшим, профилактике распространения заболевания продолжается постоянно

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 146 человек. Всего число зараженных в регионе достигло 15345.

Победить болезнь за сутки смогли 143 человека. А в целом за все время инфекцию смогли победить уже 10,8 тысячи пациентов.

Как сообщил губернатор Ставрополья, работа по оказанию медпомощи заболевшим, профилактике распространения заболевания продолжается постоянно.

К сожалению, за последние сутки от инфекции скончались три пациента. Всего жертвами болезни стали 305 жителей Ставрополья.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.