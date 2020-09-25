На Ставрополье автоинспекторы стреляли по колесам для остановки пьяного водителя

Правоохранители составили три административных материала за проезд на запрещающий сигнал светофора, а также материал по статье – за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции Фото: Андрей ДЕТЦЕЛЬ

Накануне ночью в рамках проверки водителей на предмет трезвости наряд ДПС в Михайловске пытался остановить отечественную легковушку, водитель которой проигнорировал законные требования полицейских и продолжил движение.

Завязалась погоня: чтобы уйти от преследования, водитель неоднократно проехал на запрещающий сигнал светофора, выезжал за сплошную линию разметки, едва не сбил пешеходов, а затем выехал на загородную трассу в сторону города Изобильного. Там он, не соблюдая скоростной режим, выезжая на встречную полосу движения, создавал реальную опасность для других участников дорожного движения.

В связи с чем сотрудники ДПС на основании закона «О полиции» приняли решение применить огнестрельное оружие, так как другим способом остановить эту машину не представлялось возможным.

После неоднократных требований по громкой связи остановиться, сотрудники ГИБДД предупредили, что будут применять огнестрельное оружие.

Как только заднее колесо было пробито, дебошир остановился и закрылся в автомобиле, не желая передавать документы сотрудникам ГИБДД и не выполняя законных требований.

Автоинспекторам пришлось разбить стекло машины и применить к дебоширу наручники.

Выяснилось, что за рулем находился 26-летний местный житель, который сообщил, что перед поездкой употреблял спиртное и не остановился, так как испугался погони.

От прохождения процедуры освидетельствования молодой человек отказался. Теперь водителю грозит лишение права управления сроком от полутора до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей.

Кроме того, правоохранители составили три административных материала за проезд на запрещающий сигнал светофора, а также материал по статье – за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

Молодому человеку грозит до 15 суток административного ареста и штраф. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.