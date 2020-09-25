В Ставрополе завели дело после избиения парня около парка

В Ставрополе возбудили уголовное дело против 19-летнего парня. Его задержали за драку около парка "Победы", которую он сам и устроил. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ставропольскому краю.

Информация о потасовке появилась в социальных сетях. В городских пабликах опубликовали видео, на котором молодые люди убегают из сквера с фонтанами на улице 50 лет ВЛКСМ. Инцидент зафиксировали свидетели и камеры наружного наблюдения.

Виновник сбежал. Но сотрудники третьего отдела полиции МВД России по Ставрополю установили личность парня и задержали его. Им оказался 19-летний житель станицы Старомарьевской. Отмечается, что он был ранее судим.

В отделе парень сознался в содеянном.

- Отделом дознания ОП №3 Управления МВД России по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений), - сказано в сообщении МВД по Ставропольскому краю.