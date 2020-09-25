В Ставрополе в День города и края заработают десятки концертных площадок

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
В этом году, в условиях режима повышенной готовности, празднование Дня города и края пройдет в «семейном» формате.
По словам губернатора Владимира Владимирова, в парках, скверах и на площадях состоятся только общественно значимые мероприятия, без большого количества людей.
Однако в день рождения Ставрополя чтобы зарядиться позитивом, совсем не обязательно куда-то ехать! В разных районах краевого центра запланировано множество интересных мероприятий!
«КП» публикует программу мероприятий на День города в Ставрополе 26 сентября 2020.
С 10 часов:
- Официальная церемония открытия Дня города – 2020 (до 10:30, Аллея Почетных граждан)
- Спортивный праздник «Мои рекорды родному городу» (до 15:00, парк культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111).
- Всероссийский фестиваль молодежных культур «Здесь и сейчас» (до 18:00, площадь Святого князя Владимира).
С 11 часов по программе мероприятий на День Ставрополя начинаются:
- Торжественное открытие сквера «Декабристов» (до 13:00, ул. Ленина, 127).
- Уличная фотовыставка с работами горожан «Ставрополь в объективе» (до 15:00, бульвар Генерала Ермолова).
- Выставки декоративно-прикладного творчества (до 15:00, бульвар Генерала Ермолова).
- Народный патриотический музей «Живая Память» (до 15.00, Александровская площадь).
- Акция «Рио-Рита. Радость Победы» (до 12:00, Александровская площадь).
- Праздничная программа ГУ МЧС России по Ставропольскому краю с выставкой пожарно-спасательной техники (до 14:00, Крепостная гора, площадка перед пожарной частью № 1).
- Открытие нового сквера по ул. Доваторцев, 86 А (до 13.00, сквер, ул. Доваторцев, 86 А).
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