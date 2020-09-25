"Берегись топора": в Пятигорске взяли опасного преступника в балаклаве

Мужчина был уже судим по нескольким уголовным делам. Иллюстративное фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

В один момент житель Георгиевского городского округа стал фигурантом восьми уголовных дел. Мужчине не впервой - в 27 лет у него уже около десяти судимостей. На этот раз его поймали на кражах в Пятигорске и городах Кавказских Минеральных Вод, передает пресс-служба МВД России по Ставропольскому краю.

В полицию сразу нескольких городов поступали заявления от предпринимателей. Жители Пятигорска, Георгиевска, Минеральных Вод и других городов жаловались о хищении имущества и денег в их заведениях. Общий ущерб оценили в 400 тысяч рублей.

Несколько краж попали на видео. На них виден мужчина в балаклаве, который топором разбивает входную дверь и крадет сейф. Полицейские из Пятигорска задержали 27-летнего жителя Георгиевского городского округа.

Похищенное мужчина складировал в двух комнатах общежития. Гулял он только по ночам, а днем, если выходил, передвигался только в спецодежде. Имущество, украденное им, передано владельцам. Но не все - часть из них уже потеряна.

- Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено восемь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частями 2, 3 статьи 158 УК РФ (кража), которые будут соединены в одно производство, - сказано в сообщении МВД по СК. Мужчина арестован.