В Пятигорске экс- заместитель гендиректора «Россети Северный Кавказ» подозревается в превышении должностных полномочий

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Против экс-заместителя гендиректора «Россети Северный Кавказ» возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий». Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

По данным ведомства, подозреваемый дал указание подчиненным работникам общества изготовить заключения о благонадежности одного из коммерческих предприятий.

Это позволило организации участвовать в конкурсах, и заключить договоры на оказание услуг по проведению энергетического обследования объектов.

Но это предприятие не исполнило договорные обязательства, поскольку не имело соответствующих специалистов, о чем изначально знал подозреваемый.

В результате обществу причинили ущерб на общую сумму более 83 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

- Уголовное дело территориальным подразделением Следственного комитета РФ возбуждено в отношении лица, не являющегося в настоящее время сотрудником «Россети Северный Кавказ». Компания не располагает сведениями о предмете уголовного дела. При этом компания окажет всестороннее содействие правоохранительным органам, если это потребуется, - прокомментировали в пресс-службе «Россети Северный Кавказ».