Прямая финансовая поддержка ставропольского бизнеса в период пандемии составила около 2 млрд рублей

Это одна их целого пакета мер государственной помощи, представляемых предпринимателям пострадавших отраслей региона. Об этом сообщает министерство экономического развития края.

Так, например, правом на реструктуризацию налоговых платежей воспользовались более 16 тысяч юрлиц и ИП. Субсидии на профилактику коронавирусной инфекции получили более 5 тысяч малых и средних субъектов предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на общую сумму почти 125 млн. рублей.

Также среди мер господдержки бизнеса - снижение ставок налогов и страховых взносов, продление срока уплаты налоговых платежей, предоставления отчетности, запрет на проверки и взыскания ФНС, мораторий на возбуждение дел о банкротстве, беспроцентные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам, отсрочка по имеющимся кредитам.

Действенное региональное подспорье – представление и реструктуризация льготных займов Фондом микрофинансирования, снижение стоимости аренды краевого госимущества, льготные ставки Гарантийного фонда поддержки малого и среднего бизнеса. Вопрос предоставления комплекса этих мер находится на особом контроле у губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.