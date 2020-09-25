На Ставрополье 220 млн рублей направят на борьбу с коронавирусом

Депутаты Краевой Думы утвердили поправки в региональный бюджет на 2020-2022 года. Изменения предложил губернатор Владимир Владимиров и Правительство Ставрополья. Дефицит остается, гласит отчет пресс-службы парламента.

Решение принимали на 52 заседании Думы Ставропольского края. Предложенные изменения предварительно проработали депутаты профильных комитетов. Благодаря поправкам будет сформирован резервный фонд. На 120 млн рублей закупят средства индивидуальной защиты и пополнение лекарств в больницах с больными коронавирусом. Кроме того, резервный фонд пополнят на 100 млн рублей "для преодоления последствий пандемии".

В бюджете на 2021 года более 282 млн рублей выделят на укрепление речных берегов. Еще 163 млн рублей потратят на развитие зимних видов спорта и на документацию для стройки мотодрома в Ипатово.

Таким образом, доход Ставрополья превысит 124 млрд 364 млн рублей, а расход - 133 млрд 791 млн рублей. Дефицит и государственный долг не изменятся.