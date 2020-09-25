На Ставрополье экс-полицейский получил 10 лет за наркоторговлю

Суд приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд вынес приговор в отношении экс-старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска ОМВД России по Минераловодскому городскому округу Дмитрия Янакова.

Он признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

По данным ведомства, в апреле 2018 года полицейский в Минеральных Водох дважды продал мужчине, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, за пять тысяч рублей синтетическое наркотическое средство в крупном размере.

Суд приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.