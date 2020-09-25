На Ставрополье утвердили порядок определения границ прилегающих территорий для муниципалитетов

Фото пресс-службы Думы СК.

На очередном заседании ставропольские парламентарии одобрили внесенный губернатором Владимиром Владимировым закон, который предусматривает изменения в региональный закон «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края».

Теперь каждое муниципальное образование в правилах благоустройства должно будет установить минимальное и максимальное расстояние от внутренней границы прилегающей территории до её внешней границы.

Как пояснил председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Игорь Андрющенко, унифицированный подход поможет местным властям в решении актуальных вопросов в сфере городского хозяйства, благоустройства - например, уборки и содержания прилегающих территорий у магазинов, кафе, иных объектов торговли и сферы обслуживания.

До сих пор в муниципалитетах были разные подходы к определению границ прилегающих территорий. Теперь же единые правила позволят местным администрациям лучше взаимодействовать с населением, собственниками и арендаторами объектов недвижимости.

Кстати

После принятия изменений в закон «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края» документация по планировке территории будет рассматриваться не 30, а 20 рабочих дней.