На Ставрополье от коронавируса умерли еще три пациента

На Ставрополье зарегистрировали еще три смерти от коронавируса. Количество умерших выросло до 305. Больше всего летальных исходов зафиксировали в Ставрополе, Георгиевском, Шпаковском и Нефтекумском городских округах, следует из данных Роспотребнадзора Ставропольского края.

- Трое пациентов скончались за прошедший день. Глубоко соболезную родным! - написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

За сутки в крае выявили 146 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество больных превысило 15,4 тысяч человек. Выздоровели 10,8 тысяч пациентов, за сутки - 143.

В Ставрополе умерло 104 человека, в Георгиевском городском округе - 22, в Шпаковском и Нефтекумском - по 16. Больше данных вы найдете по ссылке.