Губернатор Ставрополья сообщил о поисках автора фейка о готовящихся терактах

Жители Ставрополья продолжают получать и распространять фейки. На этот раз неизвестный автор стал рассылать «информацию» о готовящихся терактах.

Так, в документе пишется: «В антитеррористическую комиссию Ставропольского края 22 сентября 2020 г. Поступила подтвержденная информация о реальной возможности совершения участниками международных террористических организаций резонансных преступлений террористической направленности в местах массового пребывания людей на территории Ставрополя накануне и в период празднования Дня Ставропольского края».

Причем, автор пугающего письма, по всей видимости, не в курсе, что в этом году День города и края празднуют не 22, а 26 сентября.

—Этот «документ», — вранье. Заявляю, как председатель краевой антитеррористической комиссии, —прокомментировал губернатор Ставрополья фейк.

Владимир Владимиров призвал не поддаваться на провокации и не распространять слухи.

По словам главы региона, эти «предупреждения» переданы в правоохранительные органы и поиски автора сообщения уже начаты. Злоумышленника привлекут к уголовной ответственности, пообещал Владимир Владимиров.

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