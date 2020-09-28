Появилось видео жуткого ДТП около Невинномысска

В Невинномысске случилось страшное ДТП с участием иномарки. Машину так раскорежило, что сложно определить ее марку. Кадры с места аварии присылают пользователи социальных сетей.

ДТП случилось на трассе "Кавказ" в нескольких километрах от Невинномысска, около заправки. Подробности о количестве жертв, пострадавших и причине аварии выясняются. На месте работает бригада медиков, полиция.

На кадрах видно, что спасателям, чтобы вынуть участников аварии, пришлось резать машину. Очевидцы сообщают, что их было четверо. Отмечается, что к месту съехалось большое количество родных участников инцидента.

ПОЯВИЛИСЬ ПОДРОБНОСТИ

Три человека погибли в жутком ДТП около Невинномысска

За жизнь еще одного участника аварии борются городские врачи [подробнее]