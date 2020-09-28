Три человека погибли в жутком ДТП около Невинномысска

Фото: ГИБДД по СК

Появились подробности аварии под Невинномысском, последствия которой публиковала "КП-Северный Кавказ". В ДТП погибли три человека, еще один в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

27 сентября группа молодых людей на "БМВ" ехала в Ставрополь. В 20 часов на 233 километре трассы "Кавказ" водитель не справился с управлением, выехал на обочину и там врезался в столб. Оттуда его отбросило в кювет, где машина начала гореть. Отмечается, что "БМВ" ехала с грубым превышением скорости - это зафиксировали дорожные камеры.

Фото: ГИБДД по СК

- В результате дорожно-транспортного происшествия погиб на месте один участник, ещё двое скончались в больнице, за жизнь третьего пассажира борются врачи. Все участники ДТП - молодые люди из Ставрополя и соседнего региона, - сказано в сообщении ГИБДД по Ставропольскому краю.

Машину настолько раскорежило, что было сложно узнать марку. Транспорт ремонту не подлежит.