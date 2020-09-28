В Ставрополе загорелась трава на площади 5 гектаров

Фото: пресс-служба краевого управления МЧС России

Инцидент произошел в Ставрополе вечером 27 сентября. Так, на улице Роз началось возгорание. Там вспыхнула сухая трава, пламя распространилось на площади пять гектаров. Об этом сообщает пресс-служба краевого УМЧС.

В ведомстве добавили, что на данный момент угрозы для лесов нет. На место прибыли оперативные службы. К тушению огня привлекли 39 человек, они использовали 9 единиц техники.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что появились подробности аварии под Невинномысском, последствия которой публиковала «КП-Северный Кавка»В ДТП погибли три человека, еще один в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.