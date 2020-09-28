В Ставрополе отремонтировали мемориал «Холодный родник»

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе завершился ремонт мемориального комплекса «Холодный родник», который открыли в 1975 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Дело в том, что на мемориале появились трещины, которые могли привести к разрушению. Во время ремонта их заделали специальным составом.

Также в мэрии рассказали, что одновременно пять надгробий облицевали мрамором. Напомним, что мемориальный комплекс открыли в память о ставропольчанах, погибших во время Великой Отечественной войны.

Он находится недалеко от одноименного родника. Там же находятся пять братских могил.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске создадут бассейны с минеральной водой, которые будут находиться под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Сейчас на рассмотрении находятся несколько инвестиционных предложений. Всех их объединяет креативный подход. По словам главы курорта, купели будут находиться в Курортной зоне. Их выполнят из природных материалов.

— Магия омоложения и оздоровления от купания в минеральной воде известна со времен открытия нашего курорта, — прокомментировал Евгений Моисеев.