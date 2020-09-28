В Георгиевске водитель легковушки спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

Фото: пресс-служба УГИБДД по Ставрополью.

В Георгиевске водитель, отказавшийся от медосвидетельствования, спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими.

Инцидент произошел 28 сентября, около 02:30, на улице Октябрьской в Георгиевске. Водитель машины марки Тойота Камри съехал с дороги, врезался в бордюрный камень и забор дома, после чего автомобиль перевернулся.

Травмы получили 39-летний водитель и 31-летний пассажир. Им назначили амбулаторное лечение. За рулем машины был житель округа, который от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

По данному факту составлен соответствующий административный материал, мужчине грозит лишение права управления и крупный штраф. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставрополью.